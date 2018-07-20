Банки.ру: средние ставки по депозитам юридических лиц в рублях и иностранной валюте

Портал Банки.ру публикует информацию об изменении средней процентной ставки по депозитам юридических лиц в рублях, долларах США и евро в разрезе сроков привлечения. А также предлагает рассмотреть сравнение средних процентных ставок по депозитам юридических лиц в рублях в разрезе сумм депозитов.

Обзор составлен на основе базы данных Банки.ру по депозитам юридических лиц, в которой представлена информация по продуктам около 115 банков.

Депозиты сгруппированы по валютам (рубли, доллары США, евро), а также по срокам (один, два, три, шесть, девять месяцев и один, полтора, два, три года и выше). Сравнивались средние ставки по рынку для соответствующих групп вкладов. Сумма вклада не учитывалась.

В июне доходность депозитов для юрлиц в рублях снизилась в среднем на 0,06 процентного пункта. Без изменений остались ставки по депозитам сроком от трех лет, на уровне 6,24%.

Продуктовый виджет

Средние ставки по краткосрочным депозитам сроком на один и два месяца снизились на 0,03 п. п. до 5,36% и 5,55% соответственно, а на три — на 0,05 п. п. до 5,78%.

Ставки по среднесрочным депозитам сроком на шесть месяцев и полтора года понизились на 0,06 п. п. до 5,89% и 6,01% соответственно, на девять месяцев — на 0,04 п. п. до 6%, а на один год — на 0,07 п. п. до 5,96%.

Доходность долгосрочных депозитов сроком на два года снизилась на 0,12 п. п. до 6%.

Из-за отключения продуктов банка «Уссури» , у которого ставки были достаточно высокими, средние ставки по депозитам в долларах США снизились на 0,04 п. п., при том что в последние месяцы существует тенденция по повышению банками ставок по депозитам в долларах США. Без изменения, так же как и в рублевых депозитах, остались ставки по депозитам на срок три года и выше, на уровне 2,03%.

Ставки по краткосрочным депозитам сроком на один месяц снизились на 0,01 п. п. до 0,6%, на два — на 0,04 п. п. до 0,6%, а на три месяца — на 0,06 п. п. до 0,88%.

Доходность среднесрочных депозитов сроком на шесть месяцев и один год снизилась на 0,05 п. п. до 1,09% и 1,36% соответственно, на девять месяцев — на 0,03 п. п. до 1,16%, а на полтора года — на 0,04 п. п. до 1,5%.

Ставки по долгосрочным депозитам сроком на два года также снизились на 0,04 п. п. до 1,62%.

Ставки по депозитам в евро в июне, напротив, немного повысились, это связано с отключением продуктов банка «Союзный», у которого ставки по депозитам в евро невысокие. Так, ставки увеличились в среднем на 0,02 п. п. При этом без изменений остались ставки по депозитам сроком на один месяц (на уровне 0,24%) и от трех лет и выше (на уровне 1,11%).

Средние ставки по краткосрочным депозитам сроком на два месяца повысились на 0,02 п. п. до 0,3%, а на три — на 0,01 п. п. до 0,4%.

Доходность среднесрочных депозитов сроком на шесть и девять месяцев повысилась на 0,02 п. п. до 0,51% и 0,56% соответственно, а на один и полтора года — на 0,01 п. п. до 0,64% по обоим видам депозитов.

Средние ставки по долгосрочным депозитам сроком на два года повысились на 0,04 п. п. до 0,89%.

Данные для сравнения изменения средней процентной ставки по депозитам в рублях в разрезе по суммам взяты по состоянию на 1 мая, 1 июня и 1 июля 2018 года. Депозиты сгруппированы по суммам (до 10 млн рублей, от 10 млн рублей включительно до 100 млн рублей и от 100 млн рублей и выше), а также разбиты по срокам (один, два, три, шесть, девять месяцев и один, полтора, два, три года и выше).

Ставки по депозитам в евро в июне немного повысились, это связано с отключением продуктов банка «Союзный», у которого ставки по депозитам в евро невысокие. Так, ставки увеличились в среднем на 0,02 п. п. При этом без изменений остались ставки по депозитам сроком на один месяц (на уровне 0,24%) и от трех лет и выше (на уровне 1,11%).

Средние ставки по краткосрочным депозитам сроком на два месяца повысились на 0,02 п. п. до 0,3%, а на три — на 0,01 п. п. до 0,4%.

Доходность среднесрочных депозитов сроком на шесть и девять месяцев повысилась на 0,02 п. п. до 0,51% и 0,56% соответственно, а на один и полтора года — на 0,01 п. п. до 0,64% по обоим видам депозитов.

Средние ставки по долгосрочным депозитам сроком на два года повысились на 0,04 п. п. до 0,89%.

Данные для сравнения изменения средней процентной ставки по депозитам в рублях в разрезе по суммам взяты по состоянию на 1 мая, 1 июня и 1 июля 2018 года. Депозиты сгруппированы по суммам (до 10 млн рублей, от 10 млн рублей включительно до 100 млн рублей, от 100 млн рублей и выше), а также разбиты по срокам (один, два, три, шесть, девять месяцев и один, полтора, два, три года и выше).

Процентные ставки по депозитам в сумме 10—100 млн рублей в июне также снизились, за исключением ставок по депозитам на три года и выше, которые остались без изменений. На 0,02 п. п. снизились ставки по депозитам сроком на один и два месяца, на 0,03 п. п. — на три месяца и полтора года, на 0,04 п. п. — на шесть, девять месяцев и два года, на 0,05 п. п. — на один год.

Разница между минимальной и максимальной ставкой привлечения составляет 0,69 п. п. Минимальная ставка предлагается по депозитам сроком на один месяц (5,5%), максимальная — на сроки свыше трех лет (6,19%).

Ставки по депозитам от 100 млн рублей продолжили снижаться. На 0,09 п. п. снизились ставки по депозитам сроком на полтора года, на 0,1 п. п. — на два месяца, на 0,12 п. п. — на один, на 0,17 п. п. — на один год, на 0,19 п. п. — на три и девять месяцев, на 0,2 п. п. — на шесть и на 0,21 п. п. — на два года. Без изменений остались ставки по депозитам сроком от трех лет.

Разброс средних процентных ставок для депозитов суммами 100 млн рублей и выше составил 0,79 п. п. Минимальные ставки предлагаются для депозитов сроком на один месяц (6,11%), а максимальные — от трех лет (6,9%).