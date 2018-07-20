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Рынок акций РФ во власти «медведей», но отскок будет
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Рынок акций РФ во власти «медведей», но отскок будет 

Прайм 29 минут назад
Российский рынок акций вчера продолжил падение, и так и не смог реализовать ожидаемый отскок. Причиной снижения четвертый день подряд стало ожидание введение очередных антироссийских санкций и сильное снижение цен на сырьевые товары. Так, цены на алюминий потеряли вчера 1,6%, никель подешевел на 1,7%. Попробовавшая было отскочить нефть так и не смогла завершить день выше отметки 73 доллара за баррель.
После пробития отметок 2300 и 2280 пунктов Индекс Московской биржи с большой вероятностью пойдет тестировать «круглую» отметку 2200 пункта. Но сначала мы все-таки ждем отскока на факте фиксации прибыли шортистами. Возможно, он произойдет уже сегодня. Внешний фон сейчас нейтральный: 0,2-процентное снижение американских фьючерсов компенсирует растущая на 0,4% нефть. Впрочем, в последние дни ситуация очень быстро меняется.
С целью на отскок можно попробовать купить сильно перепроданные акции Сбербанка. Кстати, падение Сбера за неполную неделю на 10% подтверждает мысль, что распродажей российских акций мы все-таки обязаны нерезидентам, которые побежали из рублевых активов. Как известно, акции Сбербанка — любимые бумаги иностранцев. Однако сейчас акции Сбербанка вплотную подошли к поддержке в 204 рубля, откуда они вполне могут отскочить в район 217 рублей. Стопы нужно ставить чуть ниже второй поддержки в 200 руб. При ее пробитии акциям будет открыта дорога на 180 рублей.
Нацелилась на отметку 64 и пара доллар-рубль. Сегодня с утра мы видим небольшое ослабление доллара на мировом рынке: пара евро-доллар не смогла пробить отметку 1,16 и сейчас прибавляет 0,1%. Это говорит в пользу отскоку и по рублю, который вчера рухнул почти на процент. С другой стороны, фактор пятницы зовет избавляться от части рублевых активов, снижая последствия возможных негативных политических событий.
Поэтому с утра на дорожающей нефти и слабеющем долларе рубль попытается укрепиться ближе к уровню 63 руб за доллар, а дальнейший ход торгов будет зависеть от внешнего фона и объема продаж рублей нерезидентами.
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