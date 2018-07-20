Рынок РФ начнет день с небольшого снижения

В преддверии старта пятничных торгов на российской площадке внешний фон для рынка выглядит умеренно негативным. Два основных азиатских фондовых индекса торгуются разнонаправленно: японский Nikkei 225 теряет на 0,48%, китайский CSI300 подрастает на 1,2%. Фьючерс на американский S&P500 снижается на 0,1%.

Китайские власти продолжают предпринимать попытки компенсировать торговые ограничения со стороны США ослаблением национальной валюты. С апреля доллар укрепился к юаню на 8% — максимум с июля 2017 года. Торговые войны с США продолжаются и в другой части света: ЕС готовит новый ответ в отношении американского импорта в преддверии переговоров с Трампом 25 июля.

Сегодня выйдут данные по динамике цен производителей в Германии, ожидается +2,9% г/г. В 11:00 (мск) будут опубликованы данные по платёжному балансу еврозоны за май. Очень важными для рынка будут результаты пересмотра S&P рейтинга России

Фьючерсы на основные сорта нефти демонстрируют невыразительную динамику, прибавляя в пределах 0,3%. Баррель Brent стоит $72,8, а баррель Light — $68,4. В 20:00 (мск) Baker Hughes опубликует отчёт по количеству буровых установок в США.

Сегодня в фокусе отчёт компании «Русгидро» , которая представит операционные показатели за 2 квартал. Дивидендный сезон в России почти завершился, до 8 августа можно успеть купить под дивиденды бумаги лишь трех компаний: «ФосАгро» (19.07), «Северсталь» (21.07), «Эталон» (08.08).

С учётом негативного внешнего фона и сохраняющегося риска ужесточения санкций в первой половине дня индекс МосБиржи может оказаться под умеренным давлением. На валютном рынке по паре доллар-рубль стоит ожидать скорее околонулевой динамики.