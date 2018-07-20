Силы нефтяных «быков» иссякли

Москва, 20 июля — «Вести. Экономика». Попытки нефти остановить снижение не увенчались успехом, хотя новостные потоки скорее способствовали бурному росту. Так, по данным Минэнерго США, импорт нефти в страну вырос за неделю на 20% и достиг максимального уровня за последние 75 недель — 9,07 млн баррелей в сутки. Новые поставки пришли из Колумбии, Эквадора, Мексики и Ирака, причем особенно любопытно, что импорт из Эквадора вырос до рекорда.

Zerohedge

Очевидно, увеличение покупок было продиктовано дефицитом на внутреннем рынке с целью снизить цены на бензин на внутреннем рынке. К слову, чистый импорт достиг рекорда с начала года — 7,6 млн баррелей в день. Но главным ньюсмейкером стала все же Саудовская Аравия. Как сообщило агентство Bloomberg, в стране ожидают существенного сокращения нефтяных запасов во второй половине года на фоне уверенного спроса. После этого сообщения котировки «черного золота» предприняли попытку пойти вверх, однако надежды «быков» разбились о крайне негативные настроения на рынках в целом. К тому же есть и негативные новости для рынка нефти, например добыча в Штатах впервые превысила отметку 11 млн баррелей в сутки.

Zerohedge

К тому же не стоит забывать, что американцы рассматривают увеличение продаж из своего стратегического резерва в объеме до 30 млн баррелей. В целом же с технической точки зрения текущее движение пока скорее похоже на коррекцию, чем на слом тренда. Учитывая бурный рост, который наблюдался в последние месяцы, даже снижение на $10 не выглядит чем-то пугающим. К тому же рынок нефти настолько волатилен, что баррель может легко подорожать или подешеветь на 5-6% в день. Рост добычи в России Россия в рамках решения ОПЕК+ за первые две недели июля увеличила добычу на 21 тыс. тонн в сутки по отношению к среднему июньскому значению до 1,531 млн тонн. Такие данные следуют из статистики Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) по добыче нефтяного сырья в России. В конце июня страны ОПЕК+ приняли решение вернуться к 100%-му исполнению обязательств по ограничению добычи, в рамках чего было принято решение нарастить добычу на 1 млн баррелей в сутки. Сделка по сокращению перевыполнялась на протяжении нескольких месяцев, пишет ТАСС. Россия в рамках соглашения с ОПЕК удерживала суточную добычу в пределах 1,5 млн тонн, в разные месяцы незначительно отклоняясь от этого уровня. Но с марта она начала расти, наиболее заметно поднявшись в июне.