Теханализ указывает на возможность формирования восходящего тренда по паре доллар-рубль

В четверг наблюдалось углубление коррекции вниз. Рынок по-прежнему остается под давлением внешней неопределенности, связанной с динамикой цен на сырье, а также с влиянием геополитического фактора (появились сообщения о желании некоторых из американских сенаторов расширить санкции в отношении РФ ). Кроме того, укрепление доллара США негативно влияет на сравнительную привлекательность активов на развивающихся рынках. В секторе высоколиквидных бумаг заметно подешевели Алроса (ALRS, —4.1%), Сбербанк (SBER, —4.1%), ММК ( MAGN , —3.7%). Акции Магнита ( MGNT ) подешевели на 2.2%, Норникеля (GMKN) — на 2.1%, Ростелекома (RTKM) — на 2.0%, Аэрофлота (AFLT) — на 1.6%.

Во втором эшелоне была отмечена коррекция вниз по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции ДЭК (DVEC) подешевели на 10.8%, РусАква (AQUA) — на 6.5%, Самараэнерго (SAGO) — на 4.6%, ОВК (UWGN) — на 3.9%.

Фондовые индексы США понизились на 0.4% — 0.5%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются в среднем ниже уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в среднем в минусе, по азиатским пока не сложилось единой динамики движения.

Приостановка роста по индексу доллара (DXY) и коррекции вниз по фьючерсам на нефть Brent дает основания ожидать некоторого сокращения давления продаж в российском секторе голубых фишек в начале торгов. Однако возобновление устойчивого роста по индексу РТС пока выглядит маловероятным — внешний фон в целом остается неопределенным и не дает сигналов к притоку капитала на российский рынок.

На валютном рынке в начале торгов возможна консолидации в диапазоне 63.5 — 63.8 по паре доллар-рубль. Вместе с тем, данные технического анализа указывают на возможность формирования восходящего тренда по паре доллар-рубль (подтверждением могло бы стать закрепление выше 64.0).