Рынок РФ: вместе с ростом курса доллара наблюдаются продажи в ликвидных бумагах

Вчера отечественные фондовые индексы закрылись на отрицательной территории. На этой неделе быки пытались отыграть результаты недавней первой встречи Путина и Трампа, но неудачно. В ожидании этого события был определённый позитив, но сейчас в США снова пошла волна какого-то недовольства со стороны сенаторов. Они говорят, что Россия фактически подтвердила своё вмешательство в предвыборную кампанию в Америке. За это страну-«негодницу» нужно наказать введением дополнительных санкций. Такие заявления, конечно же, негативно влияют на наш рынок. Поэтому последние пару дней мы наблюдаем рост доллара и сентябрьского фьючерса на него.

Есть ещё одна важная новость — Госдума разрешила крупнейшим российским экспортерам, в частности «Роснефти» , не репатриировать валютную выручку полностью. Это очень важно, ведь «Роснефть» — крупнейший поставщик долларовой выручки на наш внутренний рынок. Поэтому решение Госдумы также не пошло рынку на пользу. Как следствие — рубль слабеет. Причём это происходит достаточно плавно, а не скачкообразными движениями, и это наилучший вариант развития событий в данной ситуации.

Возвращаясь к встрече Путина и Трампа, дополню, что я не ожидал впоследствии какого-то прорыва на рынках (я об этом писал в комментариях). Здесь наиболее важным был сам факт контакта. Трамп выступает за улучшение отношений с Россией, но подвергается при этом жесткой критике со стороны внутреннего рынка США. Руки у него связаны, потому что в ноябре будут промежуточные выборы в Конгресс США

Так-с, снова перемещаемся в Россию. Повторюсь, что последние два дня на нашем рынке возникла следующая тенденция: вместе с ростом курса доллара наблюдаются продажи в ликвидных бумагах. Это особенно заметно в «Сбербанке» , чуть меньше — в «Газпроме» . Я не знаю, идут ли деньги от таких продаж на покупку доллара. Но такие движения на рынке бросаются мне в глаза.

Также отмечу привилегированные акции «Сургутнефтегаза» . Они прекрасно прошли отсечку — дивиденды составили 1,38 копеек. После закрытия реестра стоимость акции составляла 32,20, а сейчас доходит до 33 рублей. То есть дивидендный гэп почти полностью закрыт, и пошло небольшое движение вниз. К слову, скоро выйдет отчётность компании за второй квартал. По темпам прибыльности, которыми идёт «Сургутнефтегаз» в этом году, каждый квартал приносит акционерам примерно 3% дивидендов. Путём нехитрой математики получаем 12% за год. Соответственно, привилегированные акции могут стоить не 33 рубля, а 38, например. Это все я к тому, что доллар и «Сургутнефтегаз» (прив.) — отличная защитная пара на коррективных рынках. Наиболее удачливые инвесторы продали перед отсечками дивидендные бумаги — « ФСК ЕЭС », «Газпром» и «переложили средства в ту самую отличную пару. Думаю, что на сегодняшний день это оптимальная тактика.

Теперь поговорим о ценах на медь, которые считаются опережающим индикатором здоровья мировой экономики так как этот металл используется в большом количестве различных секторов. Они в четверг опустились до минимального значения за год, вплотную подойдя к медвежьей территории. Цены оказались на 20% ниже среднего значения за 52 недели. „Спрос оставался очень хорошим, но в этом году торговая напряженность начала сказываться на росте“, — говорит аналитик Standard Chartered Суки Купер. Падение цен на медь произошло на фоне беспокойств, что торговая война может поломать мировую цепочку поставок и вызвать замедление роста мировой экономики. В прошлом году цена на медь показала сильный рост, почти на 32%, так как инвесторы ставили на синхронный рост мировой экономики. Тем не менее, аналитики Citi полагают, что медь может в скором времени подать сигнал на покупку для инвесторов.

»Продолжающиеся массовые продажи, вызванные эскалацией торговых разногласий между США и Китаем , формируют условия для появления возможности для покупки. Если смотреть сквозь потенциальную торговую войну в более долгосрочную перспективу, то фундаментальные показатели рынка меди говорят о том, что текущие уровни цены еще далеко не настолько высоки, чтобы рынок мог начать движение в сторону равновесия», — считают в Citi.

Что касается нефти марки Brent, мы наблюдали большую волну снижения. С 79$ за баррель, где был показан двойной верх, начали тестировать отметку 71. До 70 все же не дошли, хотя, на мой взгляд, именно это было целью коррекции. Как это часто бывает, в четверг цены и взлетели наверх, и «ударились» о понижательный тренд (73,50), и не прошли его — откатились вниз. Если это будет продолжаться, вероятность тестирования 70$ увеличивается. Вообще, за время, прошедшее с момента саммита ОПЕК и ОПЕК+, все станы отчитались о том, что добыча повышена. Например, Россия уже на 80% восстановила сокращение, которое было в рамках соглашения ОПЕК. А США тем временем всячески пытаются «отвязаться» от поставок нефти из Ирана и обратиться за этим к другим странам. Об этом свидетельствуют все данные.

Чуть не забыл! В Америке ведь идёт сезон отчётностей, причём весьма неплохой. Так, банковский сектор показал локальный рывок в 2-4%. «Танцы на хайях» продолжатся — волатильность на высоких отметках по S&P500 и Dow Jones. Изменения в индексах небольшие +/— 0,5%. А вот отдельные бумаги колеблются на 3-5%. Что касается лидеров роста (Facebook, American Express), видим упор в собственные сопротивления. Для их серьёзного движения вверх, наверное, нужно что-то вроде очень позитивных новостей или хорошего притока денег.