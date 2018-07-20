Москва увеличила экспорт автомобилей в 2,7 раза в 2018 г. по сравнению с прошлым годом

«Активный рост экспорта в I квартале 2018 г. демонстрируют компании обрабатывающей промышленности. Экспорт автомобилей увеличился в 2,7 раза к I кварталу 2017 г., резиновых и пластмассовых изделий — на 85,6%, стройматериалов — на 66,7%. Кроме этого в 2,2 раза вырос экспорт оружия и боеприпасов», — сказал В. Ефимов.

По его словам, в целом по реальному сектору экспорт товаров и услуг в рублевом эквиваленте увеличился на 3,5%, а вследствие укрепления рубля рост экспорта в долларах на 7%, что вдвое выше, чем за аналогичный период 2017 г.