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Москва увеличила экспорт автомобилей в 2,7 раза в 2018 г. по сравнению с прошлым годом
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Москва увеличила экспорт автомобилей в 2,7 раза в 2018 г. по сравнению с прошлым годом 

Агентство «Москва» 51 минуту назад
Москва увеличила объем экспорта автомобилей в 2,7 раза в I квартале 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в интервью Агентству городских новостей «Москва» в рамках Московского урбанистического форума — 2018 рассказал руководитель столичного департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов.
«Активный рост экспорта в I квартале 2018 г. демонстрируют компании обрабатывающей промышленности. Экспорт автомобилей увеличился в 2,7 раза к I кварталу 2017 г., резиновых и пластмассовых изделий — на 85,6%, стройматериалов — на 66,7%. Кроме этого в 2,2 раза вырос экспорт оружия и боеприпасов», — сказал В. Ефимов.
По его словам, в целом по реальному сектору экспорт товаров и услуг в рублевом эквиваленте увеличился на 3,5%, а вследствие укрепления рубля рост экспорта в долларах на 7%, что вдвое выше, чем за аналогичный период 2017 г.
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