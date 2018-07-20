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Новак высказался о санкциях США к «Северному потоку-2»
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Новак назвал абсурдным проект Барассо по санкциям к «Северному потоку — 2» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр энергетики РФ Александр Новак считает абсурдным и нивелирующим все рыночные правила законопроект сенатора Джона Барассо о санкциях в отношении "Северного потока-2".
"Я не видел этот законопроект, мы должны изучить его с точки зрения юриспруденции, но то, что в СМИ пишут, на мой взгляд, это достаточно абсурдный проект закона, который нивелирует все рыночные правила", — сказал Новак журналистам.
Сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо в июле внес в конгресс США законопроект о санкциях в отношении "Северного потока-2". Как пояснялось в заявлении сенатора, законопроект "о сотрудничестве в области энергетической безопасности с союзными партнерами в Европе повышает энергетическую безопасность членов НАТО, предоставляя этим странам стабильные и надежные американские энергоресурсы". Он также вводит санкции в отношении газопровода, "Северный поток-2" "наряду с другими российскими энергетическими экспортными трубопроводами".
США неоднократно заявляли, что выступают против газопровода из России в Европу "Северный поток-2", и что компании, работающие с этим проектом и другими российским экспортными трубопроводами, находятся под угрозой санкций. По итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп 16 июля заявил, что США будут конкурировать с "Северным потоком-2" с помощью поставок СПГ (сжиженный природный газ).
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".
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