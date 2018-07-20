Назван срок начала работы новой организации России и ОПЕК 

Глава Минэнерго Александр Новак в кулуарах совещания с энергетиками в Хабаровске рассказал, к какому сроку заработает новая организация на платформе ОПЕК+; по его словам, она сохранит функции регулирования добычи нефти и при необходимости сможет вернуться к ее сокращению.
«Мы так планируем, чтобы этот механизм заработал с 1 января 2019 года», — приводит его слова ТАСС.
Новак добавил, что этот вопрос будет обсуждаться на министерской встречи стран — участниц объединения.
Глава Минэнерго добавил, что наименование организации еще предстоит выбрать. Место размещения штаб-квартиры пока также не определено.
Он утвердительно ответил на вопрос о том, сможет ли новая организация при необходимости вернуться к вопросу сокращения добычи нефти. «Такие возможности будут заложены в совместной координации действий», — добавил он.
При этом он не ожидает в обозримом будущем перепроизводства нефти, несмотря на недавнее решение ОПЕК+ нарастить добычу на 1 млн баррелей в сутки. По словам Новака, рынок ребалансируется, «назревает дефицит».
Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром идут вверх после заявлений делегата Саудовской Аравии в ОПЕК о том, что запасы нефти в мире существенно упадут. По марке Brent цена составляет 72,78 доллара за баррель.