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Назван срок начала работы новой организации России и ОПЕК
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Назван срок начала работы новой организации России и ОПЕК 

Деловая газета «Взгляд» 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава Минэнерго Александр Новак в кулуарах совещания с энергетиками в Хабаровске рассказал, к какому сроку заработает новая организация на платформе ОПЕК+; по его словам, она сохранит функции регулирования добычи нефти и при необходимости сможет вернуться к ее сокращению.
«Мы так планируем, чтобы этот механизм заработал с 1 января 2019 года», — приводит его слова ТАСС.
Новак добавил, что этот вопрос будет обсуждаться на министерской встречи стран — участниц объединения.
Глава Минэнерго добавил, что наименование организации еще предстоит выбрать. Место размещения штаб-квартиры пока также не определено.
Он утвердительно ответил на вопрос о том, сможет ли новая организация при необходимости вернуться к вопросу сокращения добычи нефти. «Такие возможности будут заложены в совместной координации действий», — добавил он.
При этом он не ожидает в обозримом будущем перепроизводства нефти, несмотря на недавнее решение ОПЕК+ нарастить добычу на 1 млн баррелей в сутки. По словам Новака, рынок ребалансируется, «назревает дефицит».
Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром идут вверх после заявлений делегата Саудовской Аравии в ОПЕК о том, что запасы нефти в мире существенно упадут. По марке Brent цена составляет 72,78 доллара за баррель.
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