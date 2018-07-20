Трамп топит рубль: когда доллар будет по 70

Российская валюта под угрозой. Аналитики считают, что доллар может вырасти к концу года до 69-70 рублей. Больше всего на валютные торги влияет геополитика: в случае введения новых санкций, рубль будет падать. Кроме того, цены на нефть могут снизиться, а политика ФРС приведет к дальнейшему оттоку средств нерезидентов из российских бумаг, говорят эксперты.

Российская валюта падает. По данным ЦБ, курс доллара на 20 июня установлен на уровне 63,27 руб., евро — 73,48 руб.

На торгах пара доллар/рубль с расчетами «завтра» достигла уровня 63,61 впервые за четыре недели.

При этом опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что в ближайшее время российская валюта продолжит слабеть. Сокращение цены на нефть, санкционная агрессия Запада, а также продолжающийся отток инвесторов с развивающихся рынков будут давить во втором полугодии 2018 года на российскую валюту и могут довести курс доллара до 70 рублей к концу года.

Одним из самых мощных факторов давления на рубль эксперты называют санкции.

Падение отечественной валюты против доллара и евро может усилиться в случае неблагоприятного развития очередной американской санкционной повестки, убежден Владимир Рожанковский , эксперт «Международного финансового центра».

Не успели пройти переговоры президента США Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина , которые закончились, по мнению аналитиков, довольно мирно, как в Америке поспешили развенчать робкие надежды на возможное потепление в отношении двух стран, объявив о новых возможных ограничениях США в отношении России

Так, на этой неделе стало известно о принятии в США нового законопроекта ограничений для России. Сенатор-республиканец Джон Баррассо 18 июля представил законопроект, который предусматривает санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2», связывающего Россию и Германию

Так, за апрель — май вложения нерезидентов в российский госдолг уменьшились на 228 млрд руб. В результате доля нерезидентов на рынке ОФЗ сократилась с 32,3 до 30,5% к 1 июня, до 2,123 трлн руб.

Основным событием для валютных рынков в ближайшее время будет заседание Федрезерва США, которое состоится 31 июля — 1 августа. Эксперты ожидают от ФРС продолжения взятого ранее курса. ФРС по итогам последнего заседания ожидаемо повысила базовую ставку на 0,25 процентного пункта — до 1,75-2% годовых. Таким образом, в 2018 году регулятор поднял ставку два раза — в марте и июне.

«На этой неделе перед конгрессом США с темой кредитно-денежная политика выступил глава ФРС Джером Пауэлл. Он заверил, что регулятор не прогнозирует рецессии, а также обещал «пока» продолжать постепенное повышение процентных ставок. Более того, он заявил, что темпы роста государственного суверенного долга превышают темпы развития экономики страны. На этом фоне растет вероятность того, что ставки по облигациям США продолжат расти более высокими темпами», — поясняет Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum.

При этом анонсированное правительством повышение НДС может дополнительно замедлить темпы роста национальной экономики и увеличить отток капитала из страны, полагает Копейкин.

К тому же непонятно, что будет дальше с ценами на нефть. За неделю котировки черного золота потеряли более 10% в связи с вновь актуальными рисками перепроизводства и накопления избыточных запасов, говорит Деев.

Усугубляют картину не только рост нефтедобычи в странах ОПЕК+ и США, но и довольно очевидные признаки замедления глобального экономического восстановления. По мнению главы МВФ Кристин Лагард, «из-за введения Соединенными Штатами и другими странами таможенных пошлин мировой ВВП может упасть на 0,5% или примерно на $430 млрд в 2020 году.

»Замедление мировой экономики скажется на более скромном спросе на углеводороды и приедет к снижению цен», — поясняет Деев.

По его словам, к концу года баррель нефти может стоить уже $60. При таком сценарии курс доллара будет стремиться к 70 рублей за американскую валюту,

К концу года доллар может стоить вырасти до 69-70 рублей, полагает Рожанковский.

По мнению Ивана Копейкина, в августе рубль может продолжить постепенно ослабевать и может опуститься в район 65,5-66 рублей за американский доллар. При этом евро, по его мнению, может вырасти до 76,5-77 рублей.

Если повезет и никаких дополнительных санкций не будет, то курс доллара к концу года будет находиться в диапазоне 64-66 рублей, прогнозирует Мария Сальникова, ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс».