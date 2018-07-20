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Такой доллар нам не нужен: тяжелая артиллерия США пытается ослабить валюту
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Такой доллар нам не нужен: тяжелая артиллерия США пытается ослабить валюту 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
youtube.com  Москва, 20 июля — «Вести. Экономика». Ну и на мировых площадках тоже жарко. «Торговая война» Китая и США только набирает обороты и перемещается на финансовый рынок. Пекин накануне объявил о запуске аналога программы QE, что вызвало резкое ускорение девальвации юаня. Штатам ничего не оставалось, как применить тяжелую артиллерию: информационное пространство взорвал президент США Дональд Трамп. Он обрушился с критикой на политику ФРС, которая продолжает повышать ставки, заявив при этом, что крепкий доллар не приносит никаких плюсов. Это заявление всколыхнуло рынки: доллар начал стремительно терять свои позиции к другим валютам.
Zerohedge
Основная пара евро/доллар нивелировала все дневные потери. Возможно, теперь давление на доллар продолжится. Сам Трамп, правда, отметил, что не вмешивается в политику Федрезерва, но не слишком доволен ею. В Белом доме затем еще раз обратили внимание на то, что Трамп придерживается независимости ФРС.
Zerohedge
Мы видим, как «торговая война» перебралась на финансовые рынки и основные действия теперь развиваются именно здесь. Утро сегодняшнего дня началось с нового витка обвального падения китайской валюты — юаня. И тут уже не выдержал американский фондовый рынок: фьючерсы на индексы полетели вниз. Впрочем, до конца рынки так пока и не определились с направлением. Котировки то резко падают, то снова поднимаются. На рынках наблюдается всплеск волатильности, и с высокой вероятностью подобное поведение будет продолжаться и в ближайшие недели. Складывается ощущение, что идет подготовка к полномасштабному обвалу, однако основные события могут произойти уже на следующей неделе. Пока мы не знаем, какие заявление прозвучат в выходные.
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