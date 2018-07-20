Рубль на минимуме за месяц: акции РФ уходят в штопор

Москва, 20 июля — «Вести. Экономика». Рубль упал до минимума за месяц. Угроза новых санкций, падение цен на нефть и распродажи на развивающихся рынках не оставили российский рынок равнодушным. Встреча президентов США и России вопреки ожиданиям в итоге принесла на российские торговые площадки один негатив.

Американский истеблишмент всеми силами пытается поддержать русофобские настроения. По сообщению местных изданий, в четверг глава республиканского большинства в сенате Митч Макконнел дал поручение двум профильным комитетам провести слушания и рассмотреть поступившие предложения о санкциях. К слову, это уже третий законопроект о санкциях за неделю. Причем решение о введении санкций, согласно закону, должен принимать не Трамп, а глава Национальной разведки. Иными словами, конгрессмены хотят не дать Трампу наладить отношения с Москвой. Предмет обвинения предельно банален: пресловутое вмешательство в выборы, которое никто не доказал. Но, как и в случае с обвинениями со стороны британцев, доказательства никому не нужны. Главное — повод. Впрочем, к этому все уже давно привыкли, к тому же рубль не одинок. Распродажи наблюдаются на всех развивающихся рынках. Ранее мы уже отмечали, что обвал цен на нефть, которые от максимумов потеряли почти $10, был полностью проигнорирован рублем, однако, как видно, для реакции российской валюте понадобилось время.

Российский долговой рынок также остается под давлением. Доходности облигаций федерального займа растут уже несколько дней подряд, несмотря на успешные размещения Минфином новых выпусков.

Ну и, конечно, не остался в стороне и фондовый рынок. Все основные «голубые фишки» уже закрыли реестры акционеров для выплаты дивидендов, и держать эти бумаги нет никакого смысла, особенно на фоне угрозы санкций и общего негатива, царящего на рынках. Активнее остальных продавали акции крупнейшего банка страны — Сбербанка: только за эту неделю его капитализация сократилась на 10%.

Учитывая тот факт, что бумаги Сбербанка являются наиболее торгуемыми на Мосбирже, а потенциальные санкции могут распространяться на финансовый сектор, столь сильное падение не кажется чем-то необычным. Акции ВТБ сейчас выглядят чуть лучше, однако они очень сильно подешевели до этого и находятся на очень низких уровнях. Интересно, как будет вести себя российский рынок и до каких уровней он может упасть, когда активная фаза снижения начнется на американском рынке. Кстати, похоже, она уже началась. Во всяком случае накануне индексы закрылись в минусе, а сегодня фьючерсы также теряют в цене.