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Инфляция в Японии ускорилась благодаря росту цен на нефть
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Инфляция в Японии ускорилась благодаря росту цен на нефть 

Вести.Ru 41 минуту назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 20 июля — «Вести. Экономика». Базовая инфляция в Японии немного ускорилась в июне, в основном из-за повышения цен на энергоносители, но осталась далека от целевого 2%-го уровня, сообщает Bloomberg.
Фото: EPA/FRANCK ROBICHON
Потребительские цены без учета стоимости свежих продуктов питания (ключевой показатель инфляции, отслеживаемый центробанком) в прошлом месяце выросли на 0,8% в годовом выражении после повышения на 0,7% в мае. Аналитики также в среднем прогнозировали рост показателя до 0,8%. Ускорение инфляции в основном обусловлено недавним ростом цен на нефть, тогда как цены на другие товары выросли незначительно. Потребительские цены без учета свежих продуктов питания и энергоносителей повысились на 0,2% после роста на 0,3% в мае. Прогноз предполагал рост на 0,4%. В целом потребительские цены в стране выросли на 0,7%, тогда как ожидался подъем на 0,8%.
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