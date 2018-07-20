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Мировым ценам на уголь предрекли обвал
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Мировым ценам на уголь предрекли обвал из-за Китая 

Lenta.ru 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Последние несколько лет Китай реформирует металлургическую, угольную и энергетическую отрасли, борясь тем самым за улучшение экологической ситуации. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Отмечается, что один из ключевых пунктов реформ — перевод предприятий ЖКХ и энергетики с угля на газ. Утвержденная на днях расширенная трехлетняя программа предусматривает сокращение потребления угля в 82 городах Китая на 5-10 процентов относительно показателей за 2016 год. По мнению директора центра экономического прогнозирования Газпромбанка Айрата Халикова, сокращение потребления угля приведет к существенному снижению цен на него к 2020-2021 годам.
О том, что Поднебесная сокращает добычу и использование угля сообщали в 2016 году экономисты из Китая, Великобритании и США. Они отмечали, что использование угля достигло пика в 2013-2014 годы и с тех пор пошло на спад.
В числе причин сокращения потребления этого природного ресурса ученые называют замедление экономического роста, спад в угольной промышленности и экономическую политику по снижению зависимости от полезного ископаемого.
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