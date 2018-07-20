Правительство России может экстренно повысить пошлину на бензин

Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в закон «О таможенном тарифе». Изменения дают кабмину право в любой момент экстренно ввести экспортную пошлину на светлые нефтепродукты. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Правительство сможет воспользоваться этими полномочиями с 1 августа, продлятся они до конца текущего года. Если на внутреннем рынке возникнет риск скачка цен на бензин, то кабмин получит возможность использовать экспортную пошлину на нефтепродукты в размере 90% от ставки на нефть. Такие меры помогут искусственно сбить рост цен.

Согласно соглашению, заключенному между правительством и нефтяниками в конце мая, эта мера — экстренная. Применяться она будет лишь в том случае, если компании откажутся от удерживания цен на заправках на одном уровне.

Сейчас ставка пошлины на нефтепродукты составляет 30% от ставки пошлины на нефть.

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