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Правительство России может экстренно повысить пошлину на бензин
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Правительство России может экстренно повысить пошлину на бензин 

ГОРОБЗОР.РУ 51 минуту назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в закон «О таможенном тарифе». Изменения дают кабмину право в любой момент экстренно ввести экспортную пошлину на светлые нефтепродукты. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Правительство сможет воспользоваться этими полномочиями с 1 августа, продлятся они до конца текущего года. Если на внутреннем рынке возникнет риск скачка цен на бензин, то кабмин получит возможность использовать экспортную пошлину на нефтепродукты в размере 90% от ставки на нефть. Такие меры помогут искусственно сбить рост цен.
Согласно соглашению, заключенному между правительством и нефтяниками в конце мая, эта мера — экстренная. Применяться она будет лишь в том случае, если компании откажутся от удерживания цен на заправках на одном уровне.
Сейчас ставка пошлины на нефтепродукты составляет 30% от ставки пошлины на нефть.
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