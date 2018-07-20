ЦБ отозвал лицензии у двух банков

ЦБ отозвал лицензию у Южного регионального банка

«Деятельность ООО «ЮРБ» на протяжении длительного времени характеризовалась существенным спадом деловой активности и оттоком клиентской базы на фоне негативной деловой репутации руководства кредитной организации. При этом банк неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски», — говорится в сообщении.

«Кроме того, в деятельности ООО «ЮРБ» установлены нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — отмечает ЦБ.

В отношении кредитной организации неоднократно применялись меры надзорного реагирования, в том числе вводилось ограничение на привлечение вкладов населения.

По данным отчетности, по величине активов по состоянию на 1 июля 2018 года банк занимал 487-е место в банковской системе России