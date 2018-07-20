ЦБ отозвал лицензии у двух банков

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ЦБ отозвал лицензию у Южного регионального банка 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: ТАСС
Банк России с 20 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Южного регионального банка (ЮРБ) из Ростова-на-Дону, сообщила пресс-служба ЦБ. Банк является участником системы страхования вкладов.
«Деятельность ООО «ЮРБ» на протяжении длительного времени характеризовалась существенным спадом деловой активности и оттоком клиентской базы на фоне негативной деловой репутации руководства кредитной организации. При этом банк неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски», — говорится в сообщении.
«Кроме того, в деятельности ООО «ЮРБ» установлены нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — отмечает ЦБ.
В отношении кредитной организации неоднократно применялись меры надзорного реагирования, в том числе вводилось ограничение на привлечение вкладов населения.
По данным отчетности, по величине активов по состоянию на 1 июля 2018 года банк занимал 487-е место в банковской системе России.
Ранее регулятор лишил лицензии "Тагилбанк". Он занимал 409-е место в банковской системе России.
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Комментарии3  Ещё 6 источников 
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