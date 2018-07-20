Рубль ждут большие испытания

Владимир Рожанковский, эксперт Международного финансового центра, специально для "Российской газеты":
— Сегодня российский рубль с большой вероятностью будет балансировать на близких к закрытию четверга уровнях 63,30-63,50 за доллар ввиду отсутствия значимой макростатистики, не считая инфляционных данных по Германии и Канаде.
Вообще, характерная черта нынешнего времени в России — большое количество ожидающих ратификации законов, в результате которых денежная масса на рынке будет сжиматься, сдерживая рост зарплат и потребительского доверия, хотя они, конечно, будут способствовать увеличению бюджетных доходов. Рублю будет крайне трудно противостоять этим фискальным нововведениям, поэтому инвесторы за последнюю неделю стали еще менее оптимистичны по поводу перспектив отечественной валюты в текущем году.
Так, принятые 12 июля поправки в законодательство о валютном контроле также рассматриваются довольно скептически: помимо очевидной пользы, они могут сработать как фильтр против притока и без того стремительно снижающегося объема неэкспортной валюты. Более того, это может увеличить отток капитала как такового и приведёт к дополнительному дефициту валютной ликвидности на внутреннем рынке — особенно на фоне валютного правила Минфина.
Главным событием грядущей недели будет, несомненно, заседание Банка России по кредитно-денежной политике. Инфляция в летние месяцы за счет снижения цен на плодоовощную продукцию существенно замедлилась, и у мегарегулятора вновь развязаны руки для очередного снижения ключевой процентной ставки на 0,25 п.п. до 7 процентов. Удешевление денег в текущей ситуации крайне важно с точки зрения поддержки деловой активности в нашей стране на приемлемом уровне.
Кроме того, через укрепление или падение доллара (в зависимости от вектора выходящих данных) на рубль могут повлиять релизы по заказам на товары длительного пользования в США (один из общепризнанных опережающих индикаторов состояния той или иной экономики) и ВВП США за первое полугодие 2018 года, выходящие в четверг и пятницу на будущей неделе.
Тем не менее, как уже было отмечено, основное движение в рубле можно ожидать после заседания ЦБ РФ. Поскольку сам факт очередного понижения учетной ставки уже заложен в текущем курсе рубля, особое значение для игроков будет иметь риторика главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.
В том же ключе, в котором сейчас действует ее американский коллега Джером Пауэлл, подогревая ожидания рынков, инвесторы хотели бы услышать от нее подтверждение приверженности взятому монетарному курсу. В случае озвучивания каких-либо системных проблем и озабоченностей на российском денежном рынке рубль может показать дополнительную просадку в область 63,90-64,10 к доллару и 74,30-74,45 к евро. Она может остаться не отыгранной назад всю последующую неделю после заседания ЦБ РФ вплоть до заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США 31 июля — 1 августа.