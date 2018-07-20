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Экспорт изделий из древесины за первый квартал вырос почти на четверть
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Экспорт изделий из древесины за первый квартал вырос почти на четверть 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПЕТРОЗАВОДСК, 20 июл — РИА Новости. Экспорт изделий из древесины за первый квартал 2018 года увеличился почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до около 4,5 миллиарда долларов, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по охране лесов и переработке древесины.
"По-прежнему основной проблемой остается то, что на экспорт у нас идет гораздо больше древесины, чем готовой продукции. Хотя за первый квартал этого года экспорт изделий из древесины увеличился почти на четверть, что само по себе конечно неплохо — он составил почти 4,5 миллиарда долларов. Если считать год к году, это возрастание на четверть. Но это не соответствует потенциалу отрасли, как и не соответствуют ему и темпы роста готовой продукции", — сообщил Медведев.
Также он сообщил, что в стране наблюдается увеличение производства мебели, бумаги, паркета и ДСП. Однако, по его словам, такого роста недостаточно.
"Ситуацию можно поменять, стимулируя развитие переработки, запуская новые производства, модернизируя существующие", — отметил премьер.
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