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Украинский политик объяснила, как «остановить» «Северный поток — 2»
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Украинский политик объяснила, как «остановить» «Северный поток — 2» 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА. 20 июл — РИА Новости. Для того чтобы остановить строительство «Северного потока — 2», Украина должна вернуть отношения с Россией в разумное русло. Об этом заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире телеканала NewsOne.
По словам политика, нынешние украинские власти неспособны восстановить отношения с Москвой, поэтому на Украине необходимо провести досрочные парламентские выборы и избрать «вменяемых» людей.
"Если Украина хочет остановить «Северный поток-2», она должна немедленно сделать все, чтобы отношения Украины и России вернулись в какое-то разумное русло. Нынешний парламент этого сделать не может. Если сделать досрочные парламентские выборы и избрать вменяемых людей, пересмотреть концепцию отношений с Россией, начать искать и найти компромисс, мы можем остановить «Северный поток-2», — отметила Герман.
Кроме того, она подчеркнула, что в случае, если проект «Северного потока — 2» будет реализован, то Киев потеряет «перспективу своей государственности».
Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали
Германия, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании. Против проекта выступают некоторые страны, в первую очередь Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу.
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