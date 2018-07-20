МОСКВА. 20 июл — РИА Новости. Для того чтобы остановить строительство «Северного потока — 2», Украина должна вернуть отношения с Россией в разумное русло. Об этом заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире телеканала NewsOne.
По словам политика, нынешние украинские власти неспособны восстановить отношения с Москвой, поэтому на Украине необходимо провести досрочные парламентские выборы и избрать «вменяемых» людей.
"Если Украина хочет остановить «Северный поток-2», она должна немедленно сделать все, чтобы отношения Украины и России вернулись в какое-то разумное русло. Нынешний парламент этого сделать не может. Если сделать досрочные парламентские выборы и избрать вменяемых людей, пересмотреть концепцию отношений с Россией, начать искать и найти компромисс, мы можем остановить «Северный поток-2», — отметила Герман.
Кроме того, она подчеркнула, что в случае, если проект «Северного потока — 2» будет реализован, то Киев потеряет «перспективу своей государственности».
Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали