Слова Трампа снизили курс доллара

Доллар перешел к снижению против евро после комментариев Трампа по ставке ФРС

Курс доллара к евро перешел к снижению после того, как президент США Дональд Трамп раскритиковал ФРС за повышение ставки, следует из данных торгов.

По состоянию на 22.11 мск курс евро к доллару рос до 1,1643 доллара с 1,1639 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене снижался до 112,47 иены за доллар со 112,84 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,17%, до 95,17 пункта.

Президент США в интервью телеканалу CNBC заявил, что он "не в восторге" от того, что в ответ на развитие экономики происходят повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. При этом Трамп заявил, что позволяет делать ФРС все, что регулятор считает лучшим для экономики.

Ранее Трамп критиковал бывшую до начала февраля главой Федрезерва Джаннет Йеллен , напротив, за политику низкой учетной ставки.

Рынки отреагировали на заявления Трампа негативно. Отрицательную динамику стали демонстрировать также фондовые биржи, уменьшаться стала доходность 10-летних и 30-летних казначейских облигаций США.