Повышать или не повышать? Pro e contra пенсионной реформы

Эксперты в эфире НСГН поспорили о плюсах и минусах пенсионной реформы.

Законопроект о пенсионной реформе, затрагивающий интересы десятков миллионов россиян, а потому едва ли не самый чувствительный и полемичный, во всяком случае, в этом году, рассмотрела Госдума в первом чтении. И до его внесения в нижнюю палату, и на стадии обсуждения, предложение правительства в числе прочих мер поднять возраст выхода на пенсию, обсуждалось и продолжает обсуждаться весьма эмоционально. Вот наиболее яркие мнения экспертов по поводу пенсионной реформы, pro e contra.

Очевидно, что в рамках второго чтения произойдет некоторое смягчение проекта реформы, — заявил в эфире НСН политолог Дмитрий Абзалов . Вместе с тем, смысл пенсионной реформы заключается не в повышении пенсионного возраста, — указал собеседник НСН.

«Идея пенсионной реформы заключается в том, чтобы увеличить пенсии пенсионерам. Необходимо, с одной стороны, увеличить количество работающего населения и обеспечить им занятость. Если сейчас ничего не менять, люди просто останутся с меньшими пенсиями. И с этим уже сделать будет ничего не возможно. Если мы сейчас не изменим систему, если мы сейчас не сделаем пенсионеров более состоятельными людьми, если мы не будем принципиально улучшать здесь качество жизни, то мы будем постоянно существовать в такой системе: люди будут выходить на пенсию рано, но при этом будут фактически работать. У нас будет трудовое рабство, но мы будем делать вид, что у нас есть пенсионная система. Ее необходимо модернизировать!», — сказал Абзалов.

Вот с обеспечением занятости большего количества населения пока остаются вопросы. А нерешенность этой проблемы неминуемо вызовет и другие неприятные последствия, — заявлял в эфире НСН руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов

«Одно дело, когда вы повышаете пенсионный возраст на экономическом подъёме, и просто не хватает рабочих рук. А другое дело, когда пенсионеры конкурируют с молодыми людьми и ни тех, ни других работодатели брать не хотят, потому что у них есть низкооплачиваемые иностранные рабочие. Будет безработица, нервозность, больше сердечных приступов, выше смертность. Демографический бум у нас не начался и с повышением пенсионного возраста точно не начнется», — отметил Колташов.

Вместо повышения пенсионного возраста правительству следовало бы обратить внимание на теневой сектор экономики, — отметил в эфире НСН экономист Денис Ракша.

«У нас, по разным оценкам, от 17 до чуть ли не 40 миллионов человек работают «в тени». То есть не платят отчисления в Пенсионный фонд. Конечно, хорошо было бы, если б правительство сумело всех этих людей «обелить», но оно этого делать не умеет. Если бы вдруг все эти люди начали бы получать официальную зарплату и платить отчисления в Пенсионный фонд, проблемы повышения пенсионного возраста не было бы», — подчеркнул Ракша.

Остается узнать, что думает по этому поводу президент. Он пока вне дискуссии.