Санкт-Петербург отдаст стратегическим инвесторам объекты культурного наследия без торгов

Осенью депутатам петербургского Заксобрания предстоит решить непростую задачу: они должны спасти от разрушения аварийные памятники.

Правда, им уже помог городской Комитет по инвестициям, в недрах которого родилась концепция законопроекта, по которому стратегическим инвесторам начнут отдавать объекты культурного наследия целевым назначением, то есть без торгов и конкуренции.

Совет по инвестициям при губернаторе Петербурга эту идею уже одобрил: там не видят иного способа спасти памятники, стремительно превращающиеся в руины. Правда, в Смольном пояснили, что это не значит, что исторические здания начнут раздавать бизнесу направо и налево: инвестор должен выполнить множество условий. Во-первых, чтобы стать стратегическим, он должен будет вложить в аварийное здание не менее миллиарда рублей. Во-вторых, все работы должны проводиться под строжайшим контролем КГИОП. В-третьих, пока объект культурного наследия не отреставрируют полностью, бизнесмены не получат на него право собственности.

«Законопроекта пока нет, есть только концепция, — прокомментировал председатель комиссии Заксобрания по промышленности, экономике и предпринимательству Алексей Макаров . — Но уже к ней у нас, депутатов, имеются вопросы».

Парламентариев сильно смущает, что Смольный хочет отдавать инвесторам объекты без торгов. По их мнению, в такой схеме есть место коррупции. Тем более, что в Петербурге уже были случаи, когда бизнесмены готовы были побороться за здание на аукционе, но дом почему-то уходил конкретной компании целевым назначением.

«В Комитете по инвестициям мне ответили, что проводить конкурс — это дорого, — вздохнул Макаров. — Но конкурс — это та открытость, за которую мы боремся. Он защищает интересы и города, и предпринимателей, которые получают равный доступ».

Впрочем, в Смольном добавили, что конкурсы — не только дорого, но и долго. К тому же, если на памятник много претендентов, проигравшие, как правило, оспаривают результаты торгов, борются. В итоге конкурс отменяют, проводят снова, опять отменяют — и так до бесконечности, а памятник тем временем разрушается.

Между тем, в Петербурге уже действует программа «Памятники за рубль», которая тоже призвана спасать разрушающиеся объекты культурного наследия. Инвестор, отреставрировавший памятник по всем правилам, получает его в аренду на 49 лет по цене 1 рубль за квадратный метр.

«Мы этот закон приняли, он успешно прошёл все чтения, — сказал Макаров. — Мы ведь понимаем, что памятники нужно реставрировать».

По мнению депутата, сравнение с этим законом тоже вызывает вопросы к новой концепции. Например, там — аренда, здесь — собственность. Там — реставрация, здесь — приспособление под современное использование. «Это очень широкий термин, — объяснил он. — Мы можем получить памятник, от которого остался только фасад, а внутри всё снесено».

Парламентарий пообещал, что обо всём этом спросит авторов законопроекта, как только документ будет написан и поступит в Заксобрание.

«Мы ни в коем случае не отвергаем идею отдавать памятники стратегическим инвесторам, — заключил Макаров. — Но мы хотим разобраться и понять».