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Биржи Европы закрылись в основном в минусе из-за снижения цен на металлы
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Биржи Европы закрылись в основном в минусе из-за снижения цен на металлы 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 19 июл /ПРАЙМ/. Основные биржи Европы закрылись в четверг преимущественно в минусе из-за снижения стоимости металлургических компаний на фоне удешевления металлов на мировом рынке, свидетельствуют данные торгов.
Британский FTSE 100 по итогам торгов четверга вырос на 0,1%, до 7683,97 пункта, французский CAC 40 — снизился на 0,56%, до 5417,07 пункта, немецкий DAX уменьшился на 0,62%, до 12686,29 пункта.
В четверг европейские индексы оказались под давлением металлургического сектора. Так, акции ArcelorMittal подешевели на 3%, BHP Billiton — на 1,9%, Anglo American — на 4%. К снижению их капитализации привело удешевление металлов на фоне роста доллара. Металлы, которые торгуются в долларах, чувствительны к удорожанию американской валюты, так как это уменьшает спрос на них со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.
"С исторической точки зрения, июль всегда был месяцев, когда на рынках всегда избегали рисковых настроений, и рынок акций пока что подыгрывает этой тенденции… При этом валютный рынок, похоже, не соблюдает тренда, так как доллар растет в цене", — приводит агентство Market Watch мнение стратегов Morgan Stanley.
При этом британский индекс вновь вырос из-за снижения стоимости фунта после выхода статистики потребительского рынка. В четверг Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS) сообщило, что объем розничных продаж в стране за июнь вырос на 2,9% в годовом выражении, а к предыдущему месяцу — снизился на 0,5%. Эксперты при этом ожидали роста показателя в годовом выражении на 3,7%, а в месячном — на 0,1%.
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