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На развитие медицины и образования предложили занять у россиян
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На развитие медицины и образования предложили занять у россиян 

Lenta.ru 47 минут назад
Фото: Lenta.ru
Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) предложили правительству новый способ финансирования инвестиций в образование и медицину — выпуск целевых облигаций для населения. Свои рекомендации они изложили в отзыве на «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики», выдержки из которого приводит РБК.
По подсчетам экономистов, такая мера могла бы принести бюджету до 0,5 процента ВВП. Авторы документа ссылаются на результаты своих соцопросов. Согласно им, практически все группы россиян показали готовность покупать новый финансовый инструмент и таким образом давать деньги на развитие социально важных направлений экономики.
Также экономисты предлагают смягчить бюджетное правило. Сейчас оно предписывает направлять все дополнительные нефтегазовые доходы при цене нефти выше 40 долларов за баррель в Фонд национального благосостояния. Таким образом, они не могут направляться на бюджетные расходы. ВШЭ считает целесообразным поднять ценовую планку до 45 долларов за баррель. Это позволит привлечь в бюджет дополнительные средства.
«По оценкам НИУ ВШЭ, для достижения целей развития образования на ближайшие шесть лет потребуется не менее 880 миллиардов рублей дополнительных бюджетных средств, из которых на повышение глобальной конкурентоспособности системы высшего образования понадобится 375 миллиардов рублей», — говорится в отчете.
Облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н) были запущены в апреле 2017 года. Их доходность, как правило, выше аналогичных биржевых облигаций. Эмитент в лице Минфина устанавливает плавающий купон. Это значит, что ставка по нему может меняться с течением времени.
У ОФЗ-н есть несколько ограничений. Самое серьезное из них заключается в невозможности продать бумагу на вторичном рынке. Инвестор может досрочно погасить ее, но в этом случае он потеряет большую часть дохода.
До сих пор ОФЗ-н не выпускались под целевые проекты, поскольку это прямо противоречит Бюджетному кодексу (в отчете ВШЭ этот момент никак не отражен), однако в мае на Петербургском международном экономическом форуме министр финансов Антон Силуанов анонсировал создание Фонда развития. Он будет сформирован в 2019 году за счет дополнительных государственных заимствований, его объем планируется со временем довести до трех процентов ВВП. Расходоваться он будет исключительно на инфраструктурные проекты.
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