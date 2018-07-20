Рынок акций Марокко закрылся ростом, Moroccan All Shares прибавил 0,94%

Investing.com — Фондовый рынок Марокко завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов производства пищевых продуктов, фармацевтической промышленности и страхования.

На момент закрытия на фондовой бирже Касабланки Moroccan All Shares поднялся на 0,94%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Moroccan All Shares по итогам сегодняшних торгов были акции IB Maroc Com SA (CS:IBC), которые подорожали на 5,85 п. (9,14%), закрывшись на отметке в 69,85. Котировки Cosumar (CS:CSMR) выросли на 12,0 п. (7,36%), завершив торги на уровне 173,00. Бумаги Fenie brossette (CS:FBR) выросли в цене на 4,95 п. (5,27%), закрывшись на отметке 98,95.

Лидерами падения стали акции Smi (CS:SMI), цена которых упала на 135,000 п. (5,98%), завершив сессию на отметке 2.122,000. Акции Credit maroc (CS:CDM) поднялись на 32,00 п. (5,88%), закрывшись на уровне 512,00, а Sonasid (CS:SOND) снизились в цене на 26,00 п. (4,92%) и завершили торги на отметке 510,00.

На фондовой бирже Касабланки количество подорожавших бумаг (29) превысило количество закрывшихся в минусе (16), а котировки 5 акций практически не изменились.

Котировки акций Smi (CS:SMI) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 5,98%, 135,000 п., и завершили торги на отметке 2.122,000.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 0,06%, или 0,04, достигнув отметки $68,28 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,37%, или 0,27, до $72,85 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подорожали на 0,41%, или 5,00, до отметки $1.229,00 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/MAD выросла на 0,25% до 11,0630, а котировки USD/MAD упали на 0,33%, достигнув отметки 9,4484.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,65% до 94,36.