ЦБ обеспокоился ростом необеспеченных кредитов для ипотечных взносов

Банк России выявил схемы, из-за которых на рынке быстро растет объем высокорискованной ипотеки. Об этом сообщил журналистам в четверг зампред ЦБ Василий Поздышев.

"Мы видим, что значительно увеличилось количество схем, когда рост необеспеченного потребительского кредитования связан, например, с ростом высокорисковой ипотеки, когда первоначальный взнос является потребительским кредитом", — сказал Поздышев (цитата по ТАСС ).

По его словам, объемы таких кредитов растут. Поздышев охарактеризовал рост как «взрывной». По оценке зампреда ЦБ, такую ситуацию можно считать потенциалом для накопления существенных рисков. Рисковая ипотечная схема распространяется все шире и является «опорой развития для некоторых банков», добавил Поздышев.

В феврале глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор может принять меры для охлаждения рынка потребительского кредитования. Потребительское кредитование должно расти темпами, сопоставимыми с ростом доходов населения и кредитами реальному сектору экономики, подчеркивала она.