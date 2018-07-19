На время ЧМ-2018 петербуржцы стали тратить меньше

Спрос на еду, питье и сигареты упал на 1,6%. Оборот розничной торговли в июне составил 113,6 млрд рублей, по сравнению с маем этот показатель снизился на 2,5%. До этого в течение полутора лет выручки продавцов увеличивались ежемесячно.

Зато показатели непродовольственной области, напротив, выросли.

Всего за полгода петербуржцы потратили на непродовольственные товары 428, 7 млрд рублей. С января объем продаваемой продукции вырос на 4,1%. Несмотря на это, такой темп роста является самым низким за последний год.