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На время ЧМ-2018 петербуржцы стали тратить меньше
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На время ЧМ-2018 петербуржцы стали тратить меньше 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Спрос на еду, питье и сигареты упал на 1,6%. Оборот розничной торговли в июне составил 113,6 млрд рублей, по сравнению с маем этот показатель снизился на 2,5%. До этого в течение полутора лет выручки продавцов увеличивались ежемесячно.
Зато показатели непродовольственной области, напротив, выросли.
Всего за полгода петербуржцы потратили на непродовольственные товары 428, 7 млрд рублей. С января объем продаваемой продукции вырос на 4,1%. Несмотря на это, такой темп роста является самым низким за последний год.
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