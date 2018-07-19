Эксперты объяснили рост цен на рынке мяса кур

Только за последние три недели курятина подорожала почти на четыре процента. В июне охлажденные и мороженые куры также выросли в цене на 5,4 процента, сообщает Росстат . Сейчас средняя по России стоимость курицы подобралась к 130 рублям за килограмм.

Повышение цен на курятину ранее прогнозировали эксперты "Российской газеты" . Мясо кур начало дорожать в опте еще с середины апреля, отмечали они и предупреждали, что скоро рост цен перекинется на розницу.

На повышение стоимости курятины повлиял рост цен на корма, которые российские производители закупают за границей. Также сказалось увеличение затрат на ресурсы. «Последние три с половиной года дорожали корма, премиксы, электроэнергия, газ, горючее. Но цены на курятину только падали. Теперь достигнут предельный уровень цен, по которым мы срабатывали по нулям», — говорит гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева

Продавать курятину внутри страны и за рубежом птицеводам приходится по себестоимости. Даже некоторые крупные предприятия стали нерентабельными, отмечает вице-президент Международной программы развития птицеводства (UIPDP) Альберт Давлеев

Чтобы сохранить отечественное производство, нужно понимать цены, это экономически обоснованная необходимость, говорят эксперты.

Производители и торговые сети раньше цены не повышали, так как опасались снижения спроса покупателей. В кризис популярность курятины росла, она стала заместителем других, более дорогих сортов мяса — говядины, свинины. Но теперь ситуация изменилась.

"В условиях стабилизации положения в экономике у россиян свободных денег становится больше. Тренд на экономию ради того, чтобы выжить, ушел", — говорит директор по развитию «Ромир» Инна Афанасенко. В результате цены на курятину двинулись вверх вслед за общей инфляцией.

Но потребители не будут отказывать себе в курятине даже с учетом ее подорожания, отмечает эксперт. Вопрос лишь в том, насколько производители смогут повышать цены.

Если рост стоимости курятины продолжится, скорее всего, будет снижаться спрос на полуфабрикаты — котлеты, шницели, шашлык и прочую подобную продукцию. Пострадают от этого перерабатывающие комплексы, их прибыль снизится, так как полуфабрикаты — наиболее маржинальная продукция. А вот поставщики обычных куриных тушек могут даже выиграть. Спрос на их товар будет расти.

На рынке нет дефицита курятины, потому существенного роста цен на продукт эксперты не ждут

Впрочем, представители птицеводческой отрасли покупателей успокаивают. «Самое главное, что у нас нет дефицита продукции, и его быть не может. Так что большого роста цен не будет», — говорит Галина Бобылева. Все отрегулирует рынок, добавляет она.

Бизнес сокращать объемы производства не собирается. А для покупателей на рынке есть продукция различных ценовых категорий — подешевле тушки кур, суповые наборы, окорочка, подороже — куриные грудки. «На прилавке всегда найдется продукция для населения с разными доходами», — говорит Бобылева.