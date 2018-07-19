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ЦБ ограничит необеспеченное потребительское кредитование без ущерба для банков
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ЦБ ограничит необеспеченное потребительское кредитование без ущерба для банков 

Банки.ру 42 минуты назад
Регулятор готов повышать коэффициенты риска по необеспеченным ссудам не так быстро, как планировал. Об этом на заседании президиума совета Ассоциации банков России заявил первый зампред ЦБ Василий Поздышев.
С 1 сентября регулятор намерен изменить для банков правила выдачи потребительских кредиты, если ставка по ним превышает 10% годовых. При расчете нормативов будут применяться повышенные коэффициенты риска, то есть банкам потребуется больше капитала. Сейчас кредит полной стоимостью 10–15% годовых банки учитывают с коэффициентом 100%. С сентября коэффициент для таких кредитов должен был вырасти до 130%.
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Решение по этому вопросу будет приниматься в пятницу на совете директоров Банка России.
«Мы будем готовы обсудить не такое резкое повышение коэффициентов риска по необеспеченным ссудам. Но в обмен на это мы ждем предложений от Ассоциации по иным мерам, которые помогли бы нам ограничить темпы роста необеспеченного кредитования. Мерам, которые не были бы связаны с достаточностью капитала. И так, чтобы эти меры могли вступить в силу до конца этого года», сообщил Поздышев.
Позднее первый зампред ЦБ пояснил журналистам, что регулятор обеспокоен ростом объема необеспеченных ссуд для населения.
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