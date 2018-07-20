Китай удвоил поставки нефти КНДР

По данным южнокорейского издания Chosun Ilbo, Китай увеличил объемы поставляемой нефти в Северную Корею в 2 раза после визита главы КНДР в Пекин.
После визита лидера Северной Кореи в Пекин в июне этого года объемы поставок нефти из Китая в КНДР, по сведениям неназванных источников издания, были увеличены с 40 тыс. до 80 тыс. тонн в месяц. Как отмечается, Китай также возобновил поставки удобрений в Северную Корею, направив Пхеньяну от 200 тыс. до 300 тыс. тонн. удобрений.
Днем ранее Россия и Китай заблокировали попытки США добиться полного запрета на поставки нефтепродуктов в Северную Корею. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщило агентство Reuters, а также ряд других СМИ.
США направили запрос в Совет Безопасности ООН с требованием запретить поставки нефтепродуктов в КНДР на основании заявлений американских дипломатов о том, что Пхеньян якобы превысил разрешенный предел по объему импорта нефти (4 млн баррелей, или 560 тыс. тонн, в год).