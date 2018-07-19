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Рынок акций Норвегии закрылся ростом, Oslo OBX прибавил 0,16%
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Рынок акций Норвегии закрылся ростом, Oslo OBX прибавил 0,16% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Норвегии завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов автомобилестроения, транспорта и биотехнологий и фармацевтики.
На момент закрытия на фондовой бирже Осло Oslo OBX подорожал на 0,16%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Oslo OBX по итогам сегодняшних торгов были акции Grieg Seafood (OL:GSFO), которые подорожали на 1,90 п. (2,24%), закрывшись на отметке в 86,70. Котировки Petrol Geo-serv (OL:PGS) выросли на 0,72 п. (1,83%), завершив торги на уровне 39,96. Бумаги Norwegian Finans Holding ASA (OL:NOFI) выросли в цене на 1,60 п. (1,74%), закрывшись на отметке 93,60.
Лидерами падения стали акции Schibsted ASA A (OL:SBSTA), цена которых упала на 7,8 п. (2,64%), завершив сессию на отметке 287,2. Акции REC Silicon ASA (OL:REC) поднялись на 0,02 п. (2,12%), закрывшись на уровне 0,81, а Norsk Hydro (OL:NHY) снизились в цене на 0,64 п. (1,35%) и завершили торги на отметке 46,68.
На фондовой бирже Осло количество подорожавших бумаг (102) превысило количество закрывшихся в минусе (66), а котировки 30 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 0,41%, или 0,28, достигнув отметки $68,03 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре снизились на 0,38%, или 0,28, до $72,62 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,97%, или 11,90, до отметки $1.216,00 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/NOK выросла на 0,69% до 9,5756, а котировки USD/NOK повысились на 1,00%, достигнув отметки 8,2518.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,45% до 95,27.
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