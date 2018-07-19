Ещё
ЦБ обеспокоен резким ростом необеспеченных потребкредитов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЦБ обеспокоен резким ростом необеспеченных потребкредитов 

Газета.Ru 1 час назад
Заместитель председателя Банка России Василий Поздышев заявил, что ЦБ обеспокоен «взрывным» ростом необеспеченных потребкредитов. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, в России увеличилось число схем, когда необеспеченное потребительское кредитование связано с ростом высокорисковой ипотеки.
Он также добавил, что рост необеспеченной ипотеки и необеспеченных ссуд может привести к накоплению существенных рисков.
Поздышев подчеркнул, что в настоящее время объемы данных кредитов не представляют угрозы.
Ранее сообщалось, что Банк России намерен ужесточить регулирование необеспеченных потребительских ссуд.
Как отмечалось, ЦБ планирует внести изменения в шкалу коэффициентов риска по потребкредитам, используемых для расчета нормативов достаточности капитала.
Газета.Ru: последние новости
Бизнес в России может получить право увольнять сотрудников из-за утраты доверия Международные резервы России выросли более чем на $700 млн Путин заверил, что в проекте "Северный поток - 2" нет двойного дна
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство304
Секс-удар по Меркель, признание Прилепина и другие события дня7
Путин объявил об изменении внешней политики России652
В Нью-Йорке прогремел мощный взрыв34
В Египте вскрыли гигантский чёрный саркофаг25
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение