ЦБ обеспокоен резким ростом необеспеченных потребкредитов

По его словам, в России увеличилось число схем, когда необеспеченное потребительское кредитование связано с ростом высокорисковой ипотеки.

Он также добавил, что рост необеспеченной ипотеки и необеспеченных ссуд может привести к накоплению существенных рисков.

Поздышев подчеркнул, что в настоящее время объемы данных кредитов не представляют угрозы.

Ранее сообщалось, что Банк России намерен ужесточить регулирование необеспеченных потребительских ссуд.

Как отмечалось, ЦБ планирует внести изменения в шкалу коэффициентов риска по потребкредитам, используемых для расчета нормативов достаточности капитала.