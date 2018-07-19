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Brexit без сделки обойдется странам ЕС в 1,5% годового ВВП
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Brexit без сделки обойдется странам ЕС в 1,5% годового ВВП 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 19 июля — «Вести. Экономика». Страны Европейского союза в долгосрочной перспективе понесут ущерб, который оценивается примерно в 1,5% годового уровня ВВП, если Великобритания покинет блок без соглашения о свободной торговле, заявили в Международном валютном фонде (МВФ).
EPA-EFE/ANDY RAIN
Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта следующего года, а премьер-министр Тереза ∎∎Мэй еще не достигла консенсуса внутри Консервативной партии о том, какими должны быть будущие связи с блоком, не говоря уже о заключении окончательной сделки с ЕС. Потери Евросоюза в случае отсутствия сделки обойдется блоку примерно в $250 млрд, высчитали специалисты агентства Reuters, основываясь на оценке МВФ размера экономики ЕС без Великобритании в этом году. Потери в занятости могут составить 0,7% от всей рабочей силы ЕС, что сопоставимо с миллионом рабочих мест. В то время как Великобритания и ЕС согласовали план перехода в марте, чтобы в значительной степени сохранить статус-кво до конца 2020 года, эта сделка не была ратифицирована, она может развалиться, если не будет достигнута договоренность о долгосрочных отношениях.
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