Базовый уровень доходности вкладов в рублях до востребования в августе — 5,809%

МОСКВА , 19 июл — ПРАЙМ. Банк России определил базовый уровень доходности по вкладам в рублях до востребования в августе на уровне 5,809% годовых после 5,735% в июле, следует из материалов регулятора.

Базовый уровень доходности депозитов в рублях на срок до 90 дней в июле составит 6,265%. Базовый уровень доходности по рублевым вкладам от 91 до 180 дней — 6,994%, от 181 дня до года — 7,105%, по вкладам сроком больше года — 7,204%.

По вкладам физлиц в долларах базовый уровень доходности определен следующим образом: по депозитам до востребования — 0,829%, на срок до 90 дней — 1,454%, от 91 до 180 дней — 1,994%, от 181 дня до года — 2,696%, на срок свыше года — 3,416%.

В свою очередь, базовая ставка по вкладам в евро до востребования в августе составит 0,016%, на срок до 90 дней — 0,34%, от 91 до 180 дней — 0,32%, от 181 дня до года — 0,506%, на срок больше года — 0,505%.

Банки РФ с 1 июля 2015 года обязаны платить дифференцированные взносы в Фонд обязательного страхования вкладов в зависимости от процентной ставки по вкладам граждан, а с 1 января 2016 года — в зависимости от финансовой устойчивости. Банки, завышающие ставки, должны уплачивать взносы по дополнительной ставке в размере 20% базовой, или по повышенной дополнительной ставке в размере 150% базовой.

В свою очередь, ЦБ ежемесячно определяет базовый уровень доходности вкладов по валюте и рублям как среднюю из максимальных ставок по вкладам в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов. При превышении этого уровня не более чем на 2 процентных пункта банк будет платить только базовую ставку.