Россияне накопят 8 триллионов рублей с помощью индивидуального пенсионного капитала

Жители России смогут накопить за 10 лет восемь триллионов рублей. Первым взносом при вступлении в систему могут стать замороженные в негосударственных пенсионных фондах сбережения.

При этом специалисты отмечают, что такая ситуация может сложиться только при условии, если к ИПК присоединятся все работающее население. Также Центробанк сообщает, что к 2029 году в Пенсионном фонде и НПФ будет накоплено еще 3,6 триллиона рублей.

Деньги станут не просто собственностью россиян, но буду наследоваться, пишет Известия.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что к 2024 году пенсия в России достигнет размера двух прожиточных минимумов. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин

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