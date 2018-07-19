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Россияне накопят 8 триллионов рублей с помощью индивидуального пенсионного капитала
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Россияне накопят 8 триллионов рублей с помощью индивидуального пенсионного капитала 

РИА «ФедералПресс» 8 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Жители России смогут накопить за 10 лет восемь триллионов рублей. Первым взносом при вступлении в систему могут стать замороженные в негосударственных пенсионных фондах сбережения.
При этом специалисты отмечают, что такая ситуация может сложиться только при условии, если к ИПК присоединятся все работающее население. Также Центробанк сообщает, что к 2029 году в Пенсионном фонде и НПФ будет накоплено еще 3,6 триллиона рублей.
Деньги станут не просто собственностью россиян, но буду наследоваться, пишет Известия.
Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что к 2024 году пенсия в России достигнет размера двух прожиточных минимумов. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
Фото: pixabay.com
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