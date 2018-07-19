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Новые пошлины на зарубежные товары затронут 5 процентов покупателей
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Новые пошлины на зарубежные товары затронут 5 процентов покупателей 

Авторадио 43 минуты назад
Снижение порога беспошлинной торговли коснется только 5% покупателей интернет-магазинов. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир». По их данным, большинство россиян — 39% — совершают онлайн-покупки на сумму от 10 до 50 евро. Больше всего денег в зарубежных интернет-магазинах тратят граждане до 25 лет. Члены Евразийского экономического союза, куда входит Россия, договорились постепенно снижать порог беспошлинной торговли. В 2019 году он составит 500 евро, а еще через год — 200. Эти изменения пока обсуждаются в российском правительстве.
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