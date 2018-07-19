Влияние роста экспортных пошлин на цену бензина в России оценил эксперт

Повышение экспортных пошлин на нефтепродукты является мерой стабилизирующего характера для цен на бензин. Она может быть использована в случае очередного резкого роста цен при повышенном потреблении топлива, считает младший научный сотрудник Центра отраслевой экономики НИФИ Андрей Гордеев

Экспортные пошлины на бензин

Закон, предоставляющий правительству РФ право повышать экспортные пошлины на бензин до 90% от пошлины на нефть, подписал президент Владимир Путин . Согласно тексту документа, ставки экспортных пошлин для легких и средних дистиллятов, бензола, толуола, ксилолов, масел смазочных, прямогонного и товарного бензина не должны превышать 90% ставки пошлины на нефть в период с 1 августа по 31 декабря 2018 года. Аналогичная мера уже применялась в 2011 году.

«Данная мера носит скорее стабилизирующий характер и дает право на увеличение и фактически установление заградительной пошлины в те моменты, когда топливо достигает каких-то пиковых значений. Мера ситуативная и в случае с бензином может быть использована в весенне-осенний период, то есть во время автомобильного сезона, когда растет потребление топлива и вместе с ним цены.

К снижению цен это вряд ли приведет, но ограничить рост и стабилизировать ситуацию на топливном рынке повышение экспортных пошлин может. В предыдущий раз властям удалось договориться с нефтяными компаниями, чтобы те заморозили цену и параллельно сократили экспортные поставки. В случае введения экспортных пошлин они, скорее всего, ударят по коммерческим контрактам нефтяникам, беспошлинные поставки в рамках Евразийского союза вряд ли попадут под удар», — считает собеседник ФБА «Экономика сегодня»

Ограничение роста цен на бензин

Возможно, даже с небольшим убытком для себя, так как повышение экспортных пошлин грозит им более серьезным убытком. Тем более внутреннему рынку для стабилизации ситуации такого объема не нужно. Закон эксперт называет сигналом нефтяникам, который способен благоприятно подействовать на стоимость топлива в России

«По дизелю и керосину, потребление которых растет в зимний период, эта мера также может быть полезна. Но вряд ли имеет смысл к ней прибегать, так как дизеля у нас производится примерно в два раза больше, чем потребляется. Скорее всего, закон принимался именно под рынок бензина и решения различных экстренных ситуаций на нем.

Такая ситуация может возникнуть в том случае, если сократится предложение на внутреннем рынке, например, во время плановых ремонтов или какой-то аварии на НПЗ. В этом случае использование пошлины позволит не допустить скачкообразного роста цен. Она резко снижает рентабельность поставок, продукт остается на рынке и тем самым цены не растут. Но в то же время для нефтяников это не очень хорошо, так как образуется упущенная выгода — они бы получили больше, поставляя на внешние рынки», — отмечает Андрей Гордеев.

Напомним, что по итогам года эксперты ждут цен на бензин на уровне текущих значений, но отмечают их зависимость и от нефтяных котировок. Если цены на нефть будут снижаться, то за ними последуют и цены в рознице на бензин.