Нынешняя пенсионная система хороша для СССР

В ходе рассмотрения депутами Госдумы в первом чтении законопроекта о повышении пенсионного возраста, министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил: обсуждаемый законопроект — единственная реальная возможность достойно повысить размер пенсий: за год — на 12 тысяч рублей, а в будущем — на 20.

По его словам, другого пути серьезно увеличить пенсионные выплаты нынешним пенсионерам пока не существует. Нет нужных механизмов. Сейчас же, подчеркнул в докладе Топилин, самое удачное время: во-первых, необходимость в повышении назрела давным-давно, во-вторых, идея взята не с потолка (в 90-е были намерения провести реформу, но поскольку страну лихорадило, от них отказались), а в-третьих, в 2000-х, когда все СНГ, вслед за Европой, уже повысило пенсионный возраст, серьезно улучшилось качество и продолжительность жизни людей. Более того, правила выхода на пенсию, которые действуют сейчас (для женщин — 55 лет, для мужчин — 60) серьезно устарели. Их придумал еще Отто Бисмарк.

Правда, в его время (в конце 1800-х) эта система называлась «пенсией по дряхлости». Разве сегодня 55-летнюю женщину можно назвать дряхлой?