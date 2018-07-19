Нынешняя пенсионная система хороша для СССР 

В ходе рассмотрения депутами Госдумы в первом чтении законопроекта о повышении пенсионного возраста, министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил: обсуждаемый законопроект — единственная реальная возможность достойно повысить размер пенсий: за год — на 12 тысяч рублей, а в будущем — на 20.
По его словам, другого пути серьезно увеличить пенсионные выплаты нынешним пенсионерам пока не существует. Нет нужных механизмов. Сейчас же, подчеркнул в докладе Топилин, самое удачное время: во-первых, необходимость в повышении назрела давным-давно, во-вторых, идея взята не с потолка (в 90-е были намерения провести реформу, но поскольку страну лихорадило, от них отказались), а в-третьих, в 2000-х, когда все СНГ, вслед за Европой, уже повысило пенсионный возраст, серьезно улучшилось качество и продолжительность жизни людей. Более того, правила выхода на пенсию, которые действуют сейчас (для женщин — 55 лет, для мужчин — 60) серьезно устарели. Их придумал еще Отто Бисмарк.
Правда, в его время (в конце 1800-х) эта система называлась «пенсией по дряхлости». Разве сегодня 55-летнюю женщину можно назвать дряхлой?
— Что бы кто ни говорил, избежать повышения пенсионного возраста невозможно, — прокомментировал «Вечерней Москве» политолог, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. — Пока не будет изменена сама система начисления пенсий, возраст будет повышаться и повышаться. Все потому, что солидарная система пенсионного обеспечения, которая действует сейчас (когда нынешние рабочие платят за предыдущих) хороша для СССР, но не для рыночной экономики. В условиях рынка человек должен зарабатывать себе на пенсию сам, вкладывая деньги в пенсионный фонд и на выходе получая прибыль. Пока система в целом не будет изменена, государству остается лишь повышать пенсионный возраст, чтобы было чем кормить нынешних пенсионеров.