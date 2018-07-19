Ещё
В России появилась новая кредитная проблема
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России появилась новая кредитная проблема 

Деловая газета «Взгляд» 17 минут назад
Центробанк России обеспокоен резким «взрывным» ростом необеспеченных кредитов, которые берутся физическими лицами для начального взноса на ипотеку.
Заместитель председателя ЦБ России Василий Поздышев пояснил, почему сложившаяся практика представляет опасность.
>> Россиянам вернут накопления
«Мы видим, что значительно увеличилось число схем, когда необеспеченное потребительское кредитование связано с ростом высокорисковой ипотеки, когда первоначальный взнос является первоначальным взносом по ипотеке», — пояснил Поздышев.
Зампред ЦБ отметил, что если совместить рост необеспеченной ипотеки и рост необеспеченных суд, то это потенциально может вылиться в накопление существенных рисков, сообщает РИА «Новости».
Поздышев отметил, что пока ситуация не представляет угрозы, однако если подобную схему применит не мелкий, а крупный банк, то за квартал могут накопиться уже «серьезные проблемы».
За последние 18 лет процентная ставка ЦБ по ипотечному кредиту является самой низкой, а согласно указу президента «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», она может стать еще ниже. Потенциал для дальнейшего снижения ставки отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Париж официально объявил о закрытии торгпредства в России В Сенате США подготовили законопроект о санкциях из-за «Северного потока – 2» Путин объяснил суть проекта «Северный поток – 2»
Комментарии9  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Секс-удар по Меркель, признание Прилепина и другие события дня7
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство318
Путин объявил об изменении внешней политики России663
В Египте вскрыли гигантский чёрный саркофаг26
В Нью-Йорке прогремел мощный взрыв36
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение