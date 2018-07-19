В России появилась новая кредитная проблема

Центробанк России обеспокоен резким «взрывным» ростом необеспеченных кредитов, которые берутся физическими лицами для начального взноса на ипотеку.

Заместитель председателя ЦБ России Василий Поздышев пояснил, почему сложившаяся практика представляет опасность.

«Мы видим, что значительно увеличилось число схем, когда необеспеченное потребительское кредитование связано с ростом высокорисковой ипотеки, когда первоначальный взнос является первоначальным взносом по ипотеке», — пояснил Поздышев.

Зампред ЦБ отметил, что если совместить рост необеспеченной ипотеки и рост необеспеченных суд, то это потенциально может вылиться в накопление существенных рисков, сообщает РИА «Новости»

Поздышев отметил, что пока ситуация не представляет угрозы, однако если подобную схему применит не мелкий, а крупный банк, то за квартал могут накопиться уже «серьезные проблемы».