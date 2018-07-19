ЦБ готов рассмотреть более мягкое повышение коэффициентов риска по потребкредитам

МОСКВА , 19 июля. / ТАСС /. Банк России готов рассмотреть возможность более мягкого повышения коэффициентов рисков по необеспеченным потребительским кредитам в случае, если Ассоциация банков России предложит свои меры по ограничению роста такого кредитования.

Об этом на расширенном заседании президиума совета ассоциации заявил зампред ЦБ Василий Поздышев

"Мы будем готовы завтра обсудить не такое резкое повышение. Повышение будет, но мы готовы обсудить не такое резкое повышение коэффициентов риска по необеспеченным кредитам. Но в обмен на это мы ждем от ассоциации предложений по иным мерам, которые могли бы ограничить темпы роста необеспеченного потребительского кредитования. Мерам, которые не были бы связаны с достаточностью капитала", — сказал Поздышев.