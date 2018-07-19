Путин подписал закон о новом налоге в нефтянке и акцизах на топливо 

В этом же «пакете» — новые ставки акцизов на топливо, которые будут действовать до конца этого года, сообщается на сайте Кремля.
Введение НДД в нефтяной отрасли как альтернатива текущей системе налогообложения обсуждалось в правительстве около трех лет и вызвало много споров между Минфином и Минэнерго. Одобренная президентом версия закона вводит ставку НДД в размере 50 процентов, сам налог будут взимать с выручки компаний за вычетом расходов и величины налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). НДД будет действовать в пилотом режиме на четырех группах месторождений, причем компании могут после апробирования системы сделать выбор — остаться на текущей схеме налогообложения или перейти на новую. Если отказавшаяся от НДД компания захочет вновь присоединиться к эксперименту, понадобятся изменения в законодательстве.
В «пакете» с законом об НДД прошла новая редакция статьи 193 Налогового Кодекса. В ней изменились ставки акцизов на автобензин пятого экологического класса и на дизельное топливо. Ставки снижены на три тысячи и две тысячи рублей за тонну соответственно, причем снижение произошло ретроспективно — с 1 июня этого года. Кроме того, отменено плановое повышение акцизов на 600-700 рублей за тонну с 1 июля.
Пониженные ставки будут действовать до конца этого года, а со следующего они вырастут до оговоренных ранее значений, то есть в полтора раза. Такое решение принято для сдерживания роста цен в розничном сегменте. По оценкам правительства, зимой 2018/2019 годов из-за обратного роста акцизов скачка цен не произойдет, так как начнут действовать новые правила исчисления сбора в рамках завершения налогового маневра. Законопроекты об этом сейчас рассматривает Госдума.