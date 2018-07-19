Ещё
Путин подписал закон о новом налоге в нефтянке и акцизах на топливо
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство

Путин подписал закон о новом налоге в нефтянке и акцизах на топливо 

Российская Газета 49 минут назад
Фото: Российская Газета
В этом же «пакете» — новые ставки акцизов на топливо, которые будут действовать до конца этого года, сообщается на сайте Кремля.
Введение НДД в нефтяной отрасли как альтернатива текущей системе налогообложения обсуждалось в правительстве около трех лет и вызвало много споров между Минфином и Минэнерго. Одобренная президентом версия закона вводит ставку НДД в размере 50 процентов, сам налог будут взимать с выручки компаний за вычетом расходов и величины налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). НДД будет действовать в пилотом режиме на четырех группах месторождений, причем компании могут после апробирования системы сделать выбор — остаться на текущей схеме налогообложения или перейти на новую. Если отказавшаяся от НДД компания захочет вновь присоединиться к эксперименту, понадобятся изменения в законодательстве.
В «пакете» с законом об НДД прошла новая редакция статьи 193 Налогового Кодекса. В ней изменились ставки акцизов на автобензин пятого экологического класса и на дизельное топливо. Ставки снижены на три тысячи и две тысячи рублей за тонну соответственно, причем снижение произошло ретроспективно — с 1 июня этого года. Кроме того, отменено плановое повышение акцизов на 600-700 рублей за тонну с 1 июля.
Пониженные ставки будут действовать до конца этого года, а со следующего они вырастут до оговоренных ранее значений, то есть в полтора раза. Такое решение принято для сдерживания роста цен в розничном сегменте. По оценкам правительства, зимой 2018/2019 годов из-за обратного роста акцизов скачка цен не произойдет, так как начнут действовать новые правила исчисления сбора в рамках завершения налогового маневра. Законопроекты об этом сейчас рассматривает Госдума.
Российская Газета: последние новости
Минтруд: Утрата доверия к работнику может стать поводом к его увольнению Путин: В проекте "Северный поток-2" нет двойного дна В США предложили новые санкции против "Северного потока-2"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство192
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе115
Путин объявил об изменении внешней политики России373
В Египте вскрыли гигантский чёрный саркофаг19
Арестован высокопоставленный чиновник Минобороны43
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение