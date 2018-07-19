Все депутаты Госдумы от Татарстана, участвовавшие в голосовании, одобрили пенсионную реформу 

Сегодня, 19 июля Госдума одобрила в первом чтении пенсионную реформу. Она, напомним, предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста с 60 до 65 лет у мужчин и с 55 до 63 лет у женщин. По словам министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина, реформа позволит впервые за всю историю России проиндексировать пенсии более чем в два раза по сравнению с инфляцией. Всего в голосовании участвовали 432 депутата из 450. Отметим, что представители КПРФ, ЛДПР и «Стправедливой России» голосовали против реформы. А вот депутаты от "Единой России" практически в полном составе проголосовали «за», а это 328 голосов. Против высказалась лишь Наталья Поклонская. Как известно, Татарстан в Госдуме представляют только представители «Единой России». Таким образом, не сложно догадаться, что все они голосовали за пенсионную реформу.