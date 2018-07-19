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Доллар вдохновился статистикой
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Доллар вдохновился статистикой 

News.ru 1 час назад
Британский фунт 19 июля продолжил падение по отношению к доллару и евро. Три дня негативной статистики дают о себе знать. Утром Великобритания опубликовала данные по объемам розничных продаж в июне, которые вместо роста сократились на 0,5% месяц к месяцу. На этом фоне пара фунт/доллар снизилась с 1,306 до 1,297. Пара евро/фунт выросла с 0,890 до 0,893. До конца дня негативная динамика по британскому фунту сохранится.
Пара евро/доллар снижается, торги проходят в районе отметки 1,158. Поддержку американскому доллару оказывают данные по производственной активности и безработице. Так, число первичных заявок на пособие по безработице составило 207 тысяч. Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии в июле вырос и составил 25,7 пункта. К вечеру ажиотаж на рынке может сойти на нет, отмечает заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева.
20 июля стоить обратить внимание на канадский доллар ввиду выхода важных данных по инфляции. Также в центре внимания окажутся нефтяные котировки на фоне публикации статистики от Baker Hughes.
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