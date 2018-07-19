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Почти на 57% увеличилось количество ипотечных кредитов, взятых нижегородцами в январе — мае
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Почти на 57% увеличилось количество ипотечных кредитов, взятых нижегородцами в январе — мае 

Newsroom24 58 минут назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает управление по связям с общественностью Волго-Вятского ГУ Банка России.
В мае 2018 года нижегородцы получили 2647 ипотечных жилищных кредитов (+43,3% к уровню мая 2017 года) на общую сумму 4,7 млрд руб. (+70% к уровню мая 2017 года). За январь-май 2018 года количество кредитов составило 12432 (+56,9% к уровню января-мая 2017 года) на 21,3 млрд руб. (+72,1% к уровню января-мая 2017 года).
На высокие темпы выдачи ипотеки в регионе, в первую очередь, повлияли ставки, снизившиеся благодаря смягчению денежно-кредитной политики Банка России, а также действующие в области программы поддержки ипотечного кредитования. В январе-мае 2018 года средневзвешенная ставка по ИЖК в регионе составила 9,65%, что на 2,05% ниже значения в аналогичном периоде 2017 года. В России за первые пять месяцев текущего года ставка составила 9,66%.
Уровень просроченной задолженности по ипотеке в Нижегородской области остается низким — 0,91%.
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