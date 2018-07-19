МВФ считает, что от Brexit в Европе никто не выиграет

"Масштабность интеграции Великобритании и стран зоны евро предполагает, что в результате Brexit победителей не будет", — считают в фонде.

Как отмечают авторы доклада, выход королевства из состава сообщества «неизбежно приведет к потерям для обеих сторон». «Мы обнаружили, что уровень производительности стран ЕС снизится на 0,06 — 1,5 п.п. в долгосрочной перспективе. Диапазон оценочных данных зависит от того, принимаем ли мы „мягкий“ или „жесткий“ Brexit. Вероятно, это потери, которые следует интерпретировать с осторожностью, учитывая важную неопределенность, характеризующую эмпирические оценки», — говорится в докладе.

МВФ подчеркивает, что Великобритания «входит в тройку ведущих торговых партнеров еврозоны» и обращает внимание на значительный объем «трансграничных потоков капитала» между королевством и сообществом. Авторы работы также указывают на «значительные миграционные потоки» между государством и некоторыми странами еврозоны. «Более высокие торговые барьеры, движения капитала и миграция людей после Brexit могут нарушить эти связи, что приведет к сокращению торговли, инвестиций и мобильности рабочей силы», — отмечают в МВФ. Специалисты подчеркивают, что «экономические затраты с обеих сторон будут значительными».

Тем не менее, пояснили в МВФ, доля ЕС «в совокупном объеме расходов будет несоразмерно меньше из-за его большего размера».

Brexit пройдет 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

Темпы роста экономики стран зоны евро замедляются

Высокие темпы роста экономики стран зоны евро замедляются до более умеренных — 2,2% в 2018 году и 1,9% в 2019 году. Об этом также говорится в докладе МВФ.

"Рост экономики стран еврозоны все еще энергичный, но начинает замедляться до более умеренных темпов. Главной движущей силой [экономики этих стран] остается внутренний спрос, подкрепленный серьезным процессом создания рабочих мест", — отметили в фонде. Авторы доклада подчеркивают, что уже в 2023 году темпы развития экономики стран зоны евро понизятся до 1,4%.

"В среднесрочной перспективе демографические изменения, слабый рост производительности труда и последствия [финансового] кризиса будут продолжать оказывать сопротивление [росту экономики], — считают специалисты МВФ. — В то время как общий уровень инфляции в последнее время проявляет некоторую волатильность, базовая инфляция остается слабой". По их прогнозам, уровень инфляции только через несколько лет приблизится к целевому показателю в 2%, установленному Европейским центральным банком

Как ожидают эксперты фонда, экономику стран еврозоны в перспективе ожидает «множество глобальных и внутренних рисков». «Торговые споры обострились с недавним введением США таможенных пошлин на импорт сталелитейной и алюминиевой продукции», — отмечают в организации. Авторы доклада называют важными внутренними рисками «политику бездействия» со стороны властей стран региона, а также «политические потрясения на национальном уровне». «Отсутствие прогресса в переговорах по Brexit повышает риск выхода [Великобритании из ЕС] с разрушительными последствиями», — отмечается в работе.

МВФ считает, что «пришло время повысить устойчивость [экономик] зоны евро, „проводить поддерживающий курс денежно-кредитной политики“, а также политику „сокращения и распределения рисков“.