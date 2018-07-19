Дуров попал в список влиятельных молодых бизнесменов

Павел Дуров впервые попал в рейтинг самых влиятельных людей до 40 лет журнала Fortune

Основатель социальной сети "ВКонтакте" и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров занял 25-е место в ежегодном рейтинге самых влиятельных людей до 40 лет по версии журнала Fortune. Рейтинг опубликован в четверг на официальном сайте издания. В этом году первое место рейтинга поделили между собой один из основателей и глава Instagram Кевин Систром и основатель и глава Facebook Марк Цукерберг На 22-й строчке списка оказался еще один выходец из России , основатель платформы Ethereum Виталик Бутерин, впервые попавший в рейтинг в 2016 году.