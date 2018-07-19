Индекс производственной активности в Филадельфии в июле вырос

Investing.com — В отчете ФРБ Филадельфии сказано, что индекс производственной активности в Филадельфии в июле вырос до 25,7 по сравнению со значением июня 19,9.

Согласно консенсус-прогнозу, значение этого индекса должно было составить 21,6.

Если значение индекса выше нуля, это означает экономический рост, если ниже — спад.

Индекс новых заказов от ФРБ Филадельфии повысился до 31,4 по сравнению со значением в июне 17,9.

Индекс занятости ФРБ Филадельфии в июле снизился до 16,8 по сравнению с предыдущим значением 30,4, что указывает на замедление темпов найма сотрудников.

В июле индекс уплаченных цен от ФРБ Филадельфии вырос до 62,90 против зафиксированного в июне значения 51,80.

ФРБ Филадельфии отметил, что общие показатели остались позитивными, общая производственная активность и число новых заказов выросло.

Подчеркивается, что индексы цен указывают на рост закупочных цен, и все больше компаний сообщают о том, что они повысят цены на свои товары.

«Прогнозы на следующие шесть месяцев остаются умеренными, но в целом позитивными», — сказано в заключительной части отчета.