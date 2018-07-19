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СМИ: в Минэнерго ожидают рост цены на дизель
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Путин объявил об изменении внешней политики России

СМИ: в Минэнерго ожидают рост цены на дизель 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Министерство энергетики РФ не исключило сокращения объёмов переработки нефти в России после налогового манёвра, пишет Infox.ru.
К 2021-2022 годам сокращение может составить 15-17 миллионов тонн в сравнении с нынешними показателями, сообщил замглавы Минэнерго Павел Сорокин.
По словам Сорокина, нефтеперерабатывающие заводы, которые не попадут под акциз, перестанут получать субсидии. При этом они останутся прибыльными. Он отнёс к этим предприятиям основанные на «лёгкой нефти» и «выгодной логикстике», а также продавцов «специфических продуктов».
Представитель министерства полагает, что эффект от манёвра будет виден через два-три года. Поскольку манёвр растянут на шесть лет, постольку негативный эффект от него будет минимальным, подчеркнул он.
Сорокин заявил, что налоговые преобразования не приведут к сильному росту цен на бензин и дизельное топливо. По его словам, общий рост за шесть лет составит несколько процентов.
Однако он признал, что ожидается рост цен на мазут, котельное топливо, битум, гудрон и другие виды тёмных нефтепродуктов. К ним относится и дизель.
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