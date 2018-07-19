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Международные резервы России выросли
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Международные резервы РФ за неделю увеличились на 0,7 млрд долларов 

Банки.ру 1 час назад
Фото: ТАСС
Объем международных резервов РФ по состоянию на 13 июля составил 460,3 млрд долларов против 459,6 млрд на 6 июля. Такие данные приводятся на сайте Банка России в четверг.
Как уточняется в сообщении регулятора, резервы увеличились за неделю на 0,7 млрд долларов, или на 0,2%, в результате приобретения валюты в рамках бюджетного правила.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.
Напомним, за 2017 год российские резервы увеличились примерно на 55 млрд долларов.
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