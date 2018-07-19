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Путин подписал закон об ускорении газификации России
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Путин подписал закон, призванный ускорить газификацию в России 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон "О газоснабжении в Российской Федерации". Ранее документ был одобрен Госдумой и Советом Федерации. Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ направлен на ускорение распространения газовой сети в России. В первую очередь после окончательного вступления закона в силу — через 180 дней после его опубликования — профильные органы местного самоуправления в городских поселениях и округах должны будут вести "подготовку населения к использованию газа" и согласовывать схемы расположения объектов газоснабжения. В случае с селами и территориями между ними данную работу будут проводить органы местного самоуправления муниципального района.
Во время второго чтения в Госдуме в закон была включена поправка, согласно которой полномочия правительства РФ в области газоснабжения дополняются: оно будет утверждать методику расчета показателей газификации или определять орган власти, уполномоченный утверждать такую методику.
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